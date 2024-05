EURO 2024 in Düsseldorf Diese drei Düsseldorfer sind schon EM-Gewinner

Wie ganz Fußball-Deutschland fiebert Sebastian Linden der UEFA Euro im eigenen Land entgegen. Gemeinsam mit Millionen „Infizierter“ kann der Amateurkicker im Kreisliga-Team vom VfL Benrath kaum erwarten, wenn sich am 14. Juni Gastgeber Deutschland und Gruppengegner Schottland im Eröffnungsspiel in München gegenüber stehen. Besonders groß ist seine Vorfreude auf die Viertelfinalbegegnung am 6. Juli, die in der Düsseldorf Arena ausgetragen wird. Dieses „Heimspiel“ wird der Vize-Vorsitzende der Schlossstädter bei dem Fußball-Mega-Event nämlich „hautnah“ miterleben – als einer der wenigen Glücklichen, die ein EM-Ticket ergattern konnten. Von seinem Sitzplatz auf der Haupttribüne wird der 33-Jährige gemeinsam mit Freundin Caro die Entscheidung um den Halbfinaleinzug verfolgen.