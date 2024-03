Das Musikjahr auf Schloss Benrath Wandelkonzerte kehren erst im zweiten Halbjahr ins Schloss zurück

Aber nicht nur baulich liegt der Fokus des Stiftungsvorstandes auf Familien. So gibt es in den ersten sechs Monaten des Musikjahres vor allem Veranstaltungen und Konzerte, die sich an diese richten: Am Mittwoch, 20. März, stehen um 15 und 16 Uhr zwei Babykonzerte (0 bis 3 Jahre) mit bekannten und unbekannten Schlaf- und Wiegenliedern an. Der nächste Termin ist im Juni. Am Samstag, 20. April, 11 und 13 Uhr, sind dann Kinder ab sechs Jahren mit ihren Eltern zum Mitsingkonzert eingeladen. Zudem hat die Stiftung die Kooperation mit den Studierenden der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf intensiviert.