Marienfeier mit Kerzen in Düsseldorf-Benrath Wallfahrtswoche startet mit Lichterprozession am Schloss

Bis einschließlich Sonntag, 15. Oktober, gibt es weitere Veranstaltungen. So wird täglich um 19 Uhr ein Hochamt mit Festpredigt in St. Cäcilia an der Hauptstraße gefeiert. Am Montag, 9. Oktober, predigt Pfarrer Josef Gerards aus Much, am Dienstag, 10. Oktober, Pfarrer Christian Hermanns aus Bergheim, am Mittwoch, 11. Oktober, Pfarrer Matthäus Hilus aus Köln, am Donnerstag, 12. Oktober, Hochschulpfarrer Stefan Wißkirchen und am Freitag, 13. Oktober, Pfarrer Joachim Decker aus Eller.