Initiative für Straßenbenennung in der Paulsmühle : Vorschlag für Lilli-Marx-Straße in Benrath

Jürgen Thiemann (r.) möchte in der Paulsmühle gerne eine Lilli-Marx-Straße haben. Mit dem Leiter des Benrather Heimat­archivs, Wolfgang D. Sauer, überlegt er, welche Straße sich dafür am besten eignen würde. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Der Paulsmühler Jürgen Thiemann hat eine Initiative gestartet, eine der neu entstehenden Straßen im Benrather Osten nach der Herausgeberin der Allgemeinen jüdischen Wochenzeitung zu benennen.

Von Helmut Senf

Die Diskussion um Straßennamen ist in Düsseldorf derzeit aktuell und hochpolitisch. Die Frage, welche Persönlichkeiten als Träger von Straßenbezeichnungen geeignet sind, beschäftigt gegenwärtig Bürger und Politiker in den Stadtteilen. Sowohl die Benennung neuer Straßen ist ein diskutiertes Thema als auch die kritische Sicht auf längst benannte Straßen, wenn es hier um Personen geht, die als historisch belastet gelten, wie die Woermannstraße in Urdenbach.

Darüber hinaus ist eine Frauenquote im Gespräch, weil der Anteil an nach Frauen benannten Straßen in Düsseldorf bei lediglich drei Prozent liegt und die Forderung nach einer vermehrten Berücksichtigung von Frauen bei Um- oder Neubenennungen im Raum steht. In der Paulsmühle wurde Anfang Februar immerhin eine Straße nach der im KZ ermordeten Cäcilie Beuken benannt.

Info Lilli Marx starb 2004 in Düsseldorf Vita Lilli Marx wurde 1921 in Berlin geboren und starb 2004 in Düsseldorf. 1939 floh sie vor den Nazis nach England. Ihre Eltern wurden in den Konzentrationslagern Neuengamme und Ravensbrück ermordet. Nach Kriegsende lebte Lilli Marx mit Ehemann Karl, der 1966 starb, in Düsseldorf. Engagement Beide engagierten sich für den Wiederaufbau jüdischen Lebens in Deutschland, etwa mit der Gründung der Allgemeinen jüdischen Wochenzeitung (heute: Jüdische Allgemeine, Hg. Zentralrat der Juden in Deutschland) und in der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit. Gemeinderat Lilli Marx gehörte auch dem Gemeinderat der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf an.

Für den Paulsmühler Bürger Jürgen Thiemann ist dies umso mehr ein Grund, eine Straße in Benrath nach der jüdischen Journalistin und Verbandsfunktionärin Lilli Marx zu benennen. „Lilli Marx hat sich – gemeinsam mit ihrem Ehemann Karl Marx – für das Leben jüdischer Menschen im Nachkriegsdeutschland in besonderem Maße verdient gemacht und steht in örtlich enger Verbindung zu Benrath und zur Paulsmühle“, hat der 64-Jährige recherchiert, der seit über 40 Jahren an der Kleinstraße wohnt und sich für die Menschen und das Leben in seinem Ortsteil interessiert und engagiert. Bei den Protesten rund um das Problem „Angströhre“ oder bei der gegenwärtigen Diskussion über Fragen der Verkehrsführung in der Paulsmühle im Zusammenhang mit den soeben erfolgten oder geplanten Wohnbebauungen hat sich der gelernte Elektriker bereits eingebracht.

Thiemanns Sein Interesse an der Person Lilli Marx ist erwacht, als er zufällig erfahren hat, dass das Wirken der Mitbegründerin der Allgemeinen jüdischen Wochenzeitung und der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit auch in Benrath verortet ist. So haben Karl und Lilli Marx, die 1946 aus dem Asyl in England nach Deutschland zurückkehrten und fortan in Düsseldorf lebten, in einem Gebäude an der Hildener Straße/Telleringstraße die Druckerei Kalima (Ka-rl, Li-li, Ma-rx) gegründet, in deren Räumen an zwei Wochentagen die redaktionelle Vorbereitung für das Erscheinen der Allgemeinen jüdischen Wochenzeitung stattfand, die anschließend auf den Druckmaschinen bei den damaligen Herausgebern des Benrather Tageblatts, Tischler und Schäffer, an der Friedhofstraße gedruckt wurde.

Ein Titelbild der Allgemeinen jüdischen Wochenzeitung von 1983. Foto: privat