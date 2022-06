Benrather Schule bekommt auch eine eigene Dreifachsporthalle : Vorplatz am Annette-Gymnasium soll fahrradfrei werden

Düsseldorf Ende des Jahres sollen die Arbeiten für eine neue Dreifachhalle beginnen. Die Fertigstellung ist für Hernst 2024 avisiert. Die Baukosten betragen rund 17 Millionen Euro. Innerhalb des Projektes soll zugleich die Parksituation für Räder an der Schule neu geordnet werden.

Am Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium in Benrath nutzt man die Gunst der Stunde: An der Schule wird bei dem Bau einer eigenen Dreifachsporthalle auch die Parksituation für Fahrräder neu geordnet. Die Halle entsteht auf einem Stück früherer Liegewiese des Benrather Freibades. Direkt daneben ist dann noch Platz für ein Gesundheitszentrum. Ob und wann dieses umgesetzt wird, dazu hatte Felix Fesser von der Stadttochter IPM, die für die Ausführung der Halle zuständig ist, bei der Vorstellung des Projektes in der jüngsten Sitzung der Bezirksvertretung 9, keine weiteren Informationen aus den dafür zuständigen Ämtern, sagte er. Der Stadtrat soll in seiner Sitzung am 23. Juni das endgültige Okay für die Baumaßnahme geben: Los gehen soll es Ende des Jahres, damit die Schüler und Lehrer die neue Halle nach den Sommerferien 2024 in den Betrieb nehmen können.