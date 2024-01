Im Düsseldorfer Paulsmühlenviertel Harsche Kritik am Mini-Kreisel

Augen auf im Straßenverkehr – das gilt seit geraumer Zeit besonders für die Paulsmühle. Mehrere durch Baustellen bedingte Sperrungen und Umleitungen sowie dauerhafte Fahrtrichtungs- und Vorfahrtsänderungen zwingen zu erhöhter Aufmerksamkeit und zur Abkehr von gewohnten Fahrwegen. So ist sowohl auf dem nördlichen Teil der Einsiedelstraße als auch auf der Rheinstahlstraße die Fahrtrichtung umgekehrt worden. An der Kreuzung Schimmelpfennig-/ Einsiedel- /Rheinstahlstraße müssen zusätzliche Fußgängerüberwege beachtet werden. Und die Vorfahrt an der Kreuzung Paulsmühlenstraße/Am Wald regelt neuerdings ein Kreisverkehr.