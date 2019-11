Wiedersehen im Düsseldorfer Süden : Zu Besuch bei der Austauschschülerin

Vor 50 Jahren ging die damals 16-Jährige Urdenbacherin Gisa Arnold in die USA. Jetzt besuchte sie Julie Norman.

Gisa Arnold und Julie Norman strahlen im Benrather Schlosscafé um die Wette, und manchmal setzen beide gleichzeitig an, um aus ihrer Jugendzeit zu erzählen.1969, also vor 50 Jahren, lernten sie sich in Montana kennen. Gisa Arnold lebte damals ein Jahre lang als Austauschschülerin in Julies Familie, teilte das Zimmer mit der US-Amerikanerin sowie wunderbare Erlebnisse, an die sich beide noch heute temperamentvoll erinnern. „Wir haben uns von Anfang an gut verstanden; Gisa ist für mich wie eine richtige Schwester“, erzählt die 67-jährige Amerikanerin. Sie besuchten damals eine katholische Klosterschule. „Sonst hätten meine Eltern mich gar nicht in die USA gelassen“, meint Gisa Arnold amüsiert.