Geschäft im Düsseldorfer Süden Das Teehaus wechselt den Besitzer

Marita und Hans-Wilhelm Wolfering gehen in den Ruhestand. Mit einem wehmütigen „Time to say Goodbye“ verabschiedet sich das Inhaber-Ehepaar vom Teehaus Benrath aktuell auf seiner Webseite zum 30. Dezember nach dreizehn Geschäftsjahren von der treuen Kundschaft – nicht ohne allerdings die gute Nachricht gleich mit zu verkünden: Die erfahrene Mitarbeiterin Anja Hühn wird den beliebten Treffpunkt für „Genuss und Inspiration“ an der Cäcilienstraße übernehmen und nach einer kurzen Übergabe-Pause in gewohnter Qualität fortführen. Ab dem 1. Februar steht Tee-Liebhabern die bekannte Angebotspalette mit allerlei Teesorten, Gewürzen, Feinkost, dekorativem Zubehör und mehr wieder zur Verfügung.