Lauftreff Düsseldorf-Süd : Lauftreff-Mitglieder sammeln 11.420 Kilometer

BENRATH Wegen Corona musste der Lauftreff Düsseldorf-Süd zwei beleibte Lauf-Veranstaltungen absagen: den Volks- und den Schlosslauf. Stattdessen waren die Mitglieder aufgerufen, selber Kilometer zu sammeln.

Auch die naheliegende Frage, warum ausgerechnet Kröv als virtuelles Ziel ausgewählt wurde, war schnell beantwortet, wobei Schäfer verriet, dass die Lauftreffler in der Vergangenheit immer gern am bekannten „Kröver Nachtlauf“ teilgenommen haben.

Und die Rechnung ging voll auf: Erstaunliche 11.420 Kilometer haben die 38 Lauf- und Walk-Willigen bei ihren Einzeltouren angesammelt – deutlich mehr als erwartet. „Das ist ein wirklich unglaubliches Ergebnis“, zeigt sich der Lauftreff-Vorsitzende Rainer Wolf beim Fazit immer noch begeistert. „Da mache ich mit!“, hieß es beispielsweise ganz spontan für Ingrid Holtberg. Die 74-Jährige brachte es bei ihren Touren auf stolze 1111 Kilometer. „Ich habe dabei etliche Pfunde abgenommen“, freute sich die Walking-Beste über den zusätzlichen Diät-Effekt und bekennt: „Jetzt fühle ich mich wohl.“ Selbst die Mückenstiche stören nicht, die sich die Reisholzerin rund um den Unterbacher See zugezogen hat.

Die Spitze in der Kategorie Laufen behauptet Katja Schwarzkopf, eine routinierte Streetrunnerin. 686 Kilometer absolvierte die Hildenerin insgesamt – stets begleitet von ihrem fünfjährigen Australian Labradoodle. „Wir sind im Verein durch die Kröv-Challenge – trotz Distanzhalten – zusammengerückt“, merkt die 52-Jährige an. In einer WhatsApp-Gruppe haben die Teilnehmer ihre Laufergebnisse täglich notiert und sich gegenseitig mit lustigen Sprüchen aufgemuntert.