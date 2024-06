In der Benrather Fußgängerzone Steinzeit-Tattoos und Verkehrsparcours beim Kinderfest

Viele Akteure sind schon seit vielen Jahren beim Kinderfest dabei. Dazu gehörten auch dieses Mal das DRK Düsseldorf, die Krankenkasse AOK und die Bädergesellschaft, die an ihrem Stand mit einem kleinen Gewinnrad lockte. Andere hatten Verkehrsparcours für Bobbycars aufgebaut. Die Kindernothilfe hatte neben Informationsmaterial kleinere Spielchen vorbereitet. Bei der Heimatgemeinschaft Groß-Benrath gab es so genannte Fühl-Kisten. Es musste erraten werden, welcher Gegenstand sich in ihnen befand. Ums Herausfinden von Dingen ging es auch beim Stand, der ein „Abenteuer der Sinne“ und die Bekanntschaft mit Waldkobolden versprach. An anderer Stelle hatten Pfadfinder ihr Zelt aufgebaut und warben für sich und ihre Organisation.