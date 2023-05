Großprojekt Benrather Rochade Start für Benrather Schulneubauten

Stellvertretend für 1800 Benrather Schüler nahm am Mittwochmittag Jelds-Marisa Ametarska am ersten Spatenstich für das Schulneubauprojekt an der Benrodestraße/Ecke Marbacher Straße teil. Begleitet wurde sie von Schulleiter Jens Kock und zwei seiner Kollegen. Die 16-Jährige ist Schülersprecherin der Benrather Realschule, die im Frühjahr 2025 in ihren Neubau auf dem Grundstück ziehen soll. Was sie an den Plänen gut findet, ist, dass es drinnen viel Glas geben soll, sagt sie. Da die Zehntklässlerin in diesem Jahr ihren Abschluss machen wird, wird sie nicht mehr in den Genuss der neuen Räumlichkeiten kommen. Auch für mögliche weitere Feiertermine steht die Schülerin der Klasse 10d dann nicht mehr zur Verfügung. Bereits am Donnerstag steht für Jelds-Marisa die erste von mehreren Abschlussprüfungen an.