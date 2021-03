Standort ist zwischen Apollo-Optik und Kirche : Standort für Benrather Bücherschrank gefunden

Düsseldorf In etwa sechs Wochen soll der Bücherschrank aufgestellt werden, den die Bezirksvertretung 9 finanziert hat. Wersten soll auch einen bekommen. Einen entprechenden Antrag an die BV 9 hat das Literaturbüro NRW gestellt.

(rö) Nach längerer Diskussion über den richtigen Standort eines Bücherschranks in Benrath, ist er nun gefunden. Bei einem Gespräch mit allen Beteiligten am Mittwoch einigten sich die Beteiligten auf eine Stelle zwischen Apollo-Optik und der Kirche St. Cäcilia. In etwa sechs Wochen soll der Schrank aufgestellt werden.

In Düsseldorf gibt es schon an verschiedenen Standorten Bücherschränke, etwa am Rheinufer oder neu am Hofgarten. Auch Wersten soll nun einen bekommen. Die BV will in ihrer Sitzung am Freitag aus ihren Verfügungsmitteln dem Verein Literaturbüro NRW als Festbetrag einen Zuschuss in Höhe von 5000 Euro bereitstellen. Damit soll ein Bücherschrank im Bereich der Liebfrauenstraße finanziert werden.