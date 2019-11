Bauvorhaben Hildener Straße : Stadt bremst CG-Gruppe aus

Wie viele Wohnungen sollen auf dem alten Nirosta-Gelände gebaut werden? Der Prozess bleibt erstmal offen. Foto: Endermann, Andreas (end)

Benrath Hildener Straße: Verwaltung hatte keine Kenntnis von Umplanung des Entwurfes.

(rö) Deutliche Worte fand die Verwaltung Freitagabend in der Sitzung der Bezirksvertretung 9 zu den Plänen der CG-Gruppe, auf dem Nirosta-Areal an der Hildener Straße deutlich mehr Wohnungen als bisher angedacht zu bauen: „Verwaltungsseitig wurde klargestellt, dass eine weitere Verdichtung des Gebietes kritisch gesehen wird“, hieß es in der Stellungnahme der Stadt. Ohne Kenntnis davon zu bekommen, sei der Siegerentwurf mit dem Architektenbüro überarbeitet worden, heißt es in der Stellungnahme weiter. Ein Berliner Büro hatte den Wettbewerb mit seinem Entwurf „Benrather Gärten“ gewonnen. Damals war die Rede von um die 900 Wohnungen gewesen.

In einem RP-Interview hatte CG-Vize-Vorstand Jürgen Kutz vor einigen Wochen die Zahl der möglichen Wohneinheiten zwischen 1200 und 1400 angegeben, der Vorstandsvorsitzende Christoph Gröner wurde in einer Immobilienzeitung kürzlich mit der Zahl von 1400 neuen Wohnungen zitiert. Die an die Verwaltung übermittelten Flächenangaben lassen sogar den Schluss zu, dass von circa 1500 Wohnungen ausgegangen werden könnte.