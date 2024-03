Nach dem Vorbild im Stadtbezirk 10 Stadtbezirk 9 ist für ein Kinderparlament zu groß

Die Verwaltung teilte nun schriftlich mit, dass die Mitarbeiterinnen, die das Garather Kinderparlament begleiten, sich mit ihrer Arbeit an alle Schulen im Stadtbezirk 10 richten. Sie führen dort die Wahlen durch, bereiten die Parlamentarier in (Ferien-)workshops auf ihre Aufgaben vor, arbeiten eng mit Schulleitungen und Schulsozialarbeit zusammen und organisieren gemeinsam mit der Bezirksverwaltungsstelle die Sitzungen. Aufgrund der Überschaubarkeit des Bezirks mit sieben teilnehmenden Schulen und damit 21 Kindern sei die Umsetzung dieses Konzept möglich. „Eine Übertragung in gleicher Form auf andere Stadtbezirke ist wegen der Größenordnung der zu beteiligenden Schulen sowie der Heterogenität der Stadtteile nicht durchführbar und das gewählte Gremium wäre – insbesondere auch in Anbetracht der Altersgruppe von sieben bis zwölf Jahren – deutlich zu groß und damit nicht arbeitsfähig.