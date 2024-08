RRX-Projekt der Deutschen Bahn Stadt kassiert eigenen Zeitplan für Bahnhofsumbau wieder ein

Wann mit dem Um- und Ausbau des Benrather Bahnhofes begonnen wird – damit dort in einigen Jahren der Rhein-Ruhr-Express im 15-Minuten-Takt halten kann – steht derzeit noch in den Sternen. Anfang 2023 hatte die Stadt auf Anfrage der Bezirksvertretung 9 mitgeteilt, dass sie eine Vorlage für die Verwaltungskonferenz für den Projektstart der Maßnahme „Bahnhofsumfeld Benrath im Zuge des RRX-Ausbaus“ erstelle. Danach sei aufgrund der Komplexität der Planung und enthaltener Ingenieurbauwerke geplant, „eine Projektsteuerung für die Fortführung und Koordinierung der Planungsleistungen zu beauftragen“, hieß es schriftlich auf Anfrage der Grünen in der BV 9. Einen entsprechenden Bedarfsbeschluss kündigte die Verwaltung für „voraussichtlich“ 2024 an.