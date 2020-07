Bereits 1961 wurde das Schützenfest wegen Seuchengefahr abgesgat : St.-Cäcilia-Schützen legen Kranz am Hochkreuz ab

Benrath Wegen Corona haben die Benrather Schützen nicht am ersten Juli-Wochenende nicht ihr Schützenfest feiern können. Lediglich die Ehrung der verstorbenen Schützenmitglieder fand statt.

(RP) Am Wochenende hätten die St.-Cäcilia-Schützen in Benrath ihr Schützenfest gefeiert, wenn es nicht Corona gäbe. Trotzdem hatte sich die Schützenbruderschaft entschieden, ihrer Verstorbenen zu gedenken. Dazu traf sich eine Abordnung aller Kompanien am Samstag auf dem Pfarrfriedhof von St. Cäcilia. Dort wurde ein Kranz am Hochkreuz niedergelegt.