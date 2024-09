Schulzentrum Wimpfener Straße Sporthalle am Wochenende wieder nutzbar

Das teilte die Verwaltung am Mittwoch auf Anfrage unserer Redaktion mit. Die für das Wochenende vorgesehenen Veranstaltungen – sowohl in der Sporthalle als auch im benachbarten Spektakulum – müssten nicht abgesagt werden, und der Schulsport könne ab Montag wieder regulär stattfinden, heißt es weiter. Nach Informationen unserer Redaktion ist seit August die Notbeleuchtung an der Sporthalle defekt. Weil bis jetzt keine Reparatur durchgeführt wurde, hatten die Hausmeister die Halle jetzt für gesperrt erklärt. Nachdem nun in den vergangenen Tagen die Drähte auch in Richtung Verwaltung heiß liefen, wurde dort an einer schnellen Zwischenlösung gearbeitet. Mit Erfolg.