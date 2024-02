Kleidertauschbörse im Düsseldorfer Süden Wo modische Experimente auch nachhaltig sind

Um alle Zweifel auszuräumen: Bei der Kleidertauschbörse fließt tatsächlich kein Geld, es ist also kein Second-Hand-Shop oder Flohmarkt. „Wer Klamotten mitbringt, darf auch welche mitnehmen“,so Groß. „Aber wir sehen das nicht so eng und achten nicht darauf, wer wie viel mitgebracht beziehungsweise mitgenommen hat. Es dürfen auch Leute etwas mitnehmen die nichts gebracht haben.“ Denn am Ende das Tages bliebe sowieso einiges liegen, das die Spektakulum-Crew sammelt, sortiert und an die karitativen Organisationen „Vision teilen“ mit dem „Gute Nacht Bus“ oder an das „fairhaus“ weiter reicht.