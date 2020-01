Termin am 31. Januar im Albrecht-Dürer-Kolleg : SPD startet Wahlkampf-Reihe

Bei „Mensch Thomas“ können Wähler OB Thomas Geisel auf den Zahn fühlen.

(rö) Der Wahlkampf hat begonnen: Am 13. September werden in den NRW-Städten die neuen Stadtoberhäupter sowie die Zusammensetzung der Stadträte und der Bezirksvertretungen gewählt. Am Freitag, 31. Januar, startet die Düsseldorfer SPD im Benrather Albrecht-Dürer-Kolleg an der Paulsmühlenstraße ihre neue Veranstaltungsreihe „Mensch Thomas“, mit der es in den kommenden Monaten bis zur Wahl durch alle zehn Stadtbezirke geht,