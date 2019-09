Millionen-Projekt an der Bamberger Straße : Spatenstich für Elf-Millionen-Projekt

Die Unterführung der Bamberger Straße wird tiefergelegt, um der Firma Konecranes einen Transport zum Reisholzer Hafen zu ermöglichen. Die Kosten für das Projekt hatten sich seit Beginn der Planungen stark erhöht.

„Ein wirklich spektakuläres Projekt“, sagt Baudezernentin Cornelia Zuschke. Auf einer Länge von fast 80 Metern wird die Bamberger Straße zwischen Bayreuther Straße und Süllenstraße tiefergelegt. Der Grund dafür befindet sich an der nahe gelegenen Forststraße: Dort hat das Unternehmen Konecranes seinen Sitz, ein weltweit führender Hersteller von Hafenkränen. Der Betrieb stellt in Benrath die riesigen, bis zu 120 Tonnen schweren Bauteile her, die dann auf Tiefladern zum Reisholzer Hafen transportiert und von dort in alle Welt verschifft werden. Um zum Rhein zu gelangen, müssen die Transporter derzeit auch über die Bahnanlage fahren, die über die Bamberger Straße führt. „Ein großer Aufwand“, erläutert Konecranes-Standortleiter Heribert Barlage. Die im Schritttempo fahrenden Tieflader haben nur donnerstags zwischen 1 und 1.20 Uhr nachts die Möglichkeit, die Gleise zu kreuzen. Dafür müssen die Strommasten abgeschaltet und hochgefahren werden. Ab 2021 geht das nicht mehr, dann fährt der neue Schnellzug RRX, dessen Takt auch nachts zu eng ist, um die gefahrlose Gleisüberquerung zu ermöglichen.