Plastikverzicht in Düsseldorfs Süden So nachhaltig ist das Schloss in Benrath

Auch bei den Besuchern des Museums und der Veranstaltungen in und rund um das Schloss soll zunehmend die Umweltfreundlichkeit Vorrang bekommen. „Wir haben eine Drei-Jahres-Klimabilanz erstellt und festgestellt, dass bis zu 80 Prozent der klimaschädlichen Abgase durch die An- und Abreise unserer Besucher produziert werden“, erklärt Schweizer. Nun will man im Schloss verstärkt auf die gute Anbindung an den ÖPNV hinweisen. „Wir hoffen, dadurch auch den Parksuchverkehr in Benrath zu reduzieren.“ Dass Schloss- und Muesumsbesucher zudem noch bessere Möglichkeiten für die Mülltrennung erhalten sollen, versteht sich da fast schon am Rande.