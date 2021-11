Letzte Sitzung des Jahres 2021 der Bezirksvertretung 9 : Stadt will sieben Bike+Ride-Anlagen bauen

Düsseldorf Um mehr Menschen für einen besseren Klimaschutz dazuzubewegen, vom Auto aufs Fahrrad und den ÖPNV umzusteigen, sollen im nächsten Jahr im Stadtgebiet sieben so genannte Bike+Ride-Stationen mit Videoüberwachung gebaut werden.

(rö) Während die Stadt schon einige Fachausschüsse wegen Corona abgesagt hat, soll die öffentliche Sitzung der Bezirksvertretung 9 am Freitag, 23. November, 15 Uhr, im Bürgerhaus Reisholz, Kappeler Straße 231, stattfinden. Unter anderem stehen diese Themen auf der Tagesordnung:



1. Die Politik soll die Einrichtung von sieben Bike+Ride-Anlagen an Stadtbahn-Haltestellen in ganz Düsseldorf beschließen. Während der Verkehrsausschuss erst im Januar der Gesamtmaßnahme abschließend sein Okay geben soll, diskutiert die BV 9 über drei Anlagen in ihrem Stadtbezirk: auf dem Kamper Acker sowie an der Werstener Dorfstraße mit je einer Anlage an der Niederflur- und der Hochflur-Haltestelle. An den Standorten werden Fahrradsammelanlagen mit 20 Einstellplätzen in doppelstöckiger Anordnung und zusätzlich Fahrradbügel im Haltestellenbereich aufgestellt. Die Sammelanlagen werden mit einer Videoüberwachung ausgestattet. Der Zugang erfolgt über ein elektronisches Zugangs- und Buchungssystem. Gesamtkosten: rund 740.000 Euro.