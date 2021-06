Spendenaktion in Düsseldorf : Senators sammeln für neue Schlagmuschel

Spendenaktion in Düsseldorf

Düsseldorf Für die Spender gibt es Anreize, etwa den ersten Wurf bei einem Baseballspiel übernehmen zu dürfen.

Die Baseball-Abteilung Senators bei der TSG Benrath hat eine Spendenaktion zur Finanzierung einer neuen Schlagmuschel gestartet. Die Anschaffungskosten des für Training und Spielbetrieb dringend benötigten „Sicherheits-Käfigs“ von rund 6000 Euro können die Senators gegenwärtig selbst mit Hilfe ihres Fördervereins nicht stemmen. „Wegen der Corona-bedingten Spielpause fehlt es uns an Einnahmen, die wir sonst am Rande der Spieltage machen“, begründen Tanja Abmeier-Dunskus und Daniel Czelinski als Spendenkoordinatoren den aktuellen Spendenaufruf an Vereinsmitglieder, Gönner und alle