Rund um den Marktplatz und das Rathaus : Schwarz-Grün möchte Anwohnerparken in Benrath

Düsseldorf Der gemeinsame Antrag von CDU und Grünen soll in der Sitzung der Bezirksvertretung 9 am Freitag beschlossen werden.

Wenn am Schloss besucherträchtige Veranstaltungen stattfinden, dann merken das auch die Benrather, die in einem Ein-Kilometer-Umkreis um das Anwesen leben. Denn Parkplätze sind für die Anwohner dann Mangelware, wie zuletzt wieder beim Weihnachtsmarkt und der Lichterschau Lumagica geschehen.

Das will das schwarz-grüne Bündnis in der Bezirksvertretung (BV) 9 nun ändern. Für die öffentliche Sitzung am Freitag, 28. Januar, ab 16 Uhr im Bürgerhaus Reisholz, Kappeler Straße 231, gibt es einen gemeinsamen Antrag des Mehrheitsbündnisses mit dem die Verwaltung gebeten wird, in Benrath im Bereich „Benrather Marktplatz“ und „Rathausviertel“ Anwohnerparken einzurichten. Dabei verweisen die Stadtteilpolitiker auf den 2007 beschlossenen Verkehrsentwicklungsplan, der diese Bereiche „als potenzielle Bewohnerparkgebiete“ ausweist.