Familienfest in Düsseldorf-Benrath Schützen feiern die neue Bürgerkönigin auf der Prummekirmes

Zwölf Anwärterinnen und Anwärter standen bereit. Sie alle wollten die Krone des Bürgerschützenkönigs oder eben der Königin auf der Prummekirmes der Schützenbruderschaft St. Cäcilia Benrath. Versuchen konnte es wie immer jeder. Am Ende stand an diesem Samstag aber eine ganz vorne, die es von der Pike auf gelernt hat: Lisa Kivelitz. Sie war einst in der Jungschützenkompanie und kann es eben immer noch. Mit fünf Schuss aus dem Lasergewehr waren 50 Punkte möglich, sie erreichte 46. Am Sonntagabend wurde sie dafür als neue Bürgerkönigin gefeiert.