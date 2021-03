Gruppenführungen durch das Corps des Logis sind wieder möglich : Schloss Benrath öffnet wieder für Führungen

Düsseldorf Termine können ausschließlich per E-Mail beim Besucherservice gebucht werden. Auch der Museumsshop öffnet ab dem 9. März wieder. Hier muss man per E-Mail ein Zeitfenster buchen. Gartenkunst- und Naturkundemuseum bleiben erstmal noch geschlossen.

Ab dem heutigen Dienstag kann man wieder das Benrather Schloss besuchen, allerdings nur mit vorheriger Terminvereinbarung. Die Stiftung Schloss und Park Benrath lässt im Haus wieder Fotoshootings mit maximal fünf Personen sowie Gruppenführungen mit maximal 15 Personen zu. Um an einer solchen Gruppenführung oder einem Fotoshooting teilnehmen zu können, müssen sich die Besucher ausschließlich per E-Mail an den Besucherservice unter besucherservice@schloss-benrath.de wenden. Die maximale Besucherstärke richtet sich nach der neuen Corona-Verordnung des Landes für Kulturbetriebe. Wer in kleinerer Runde als besagte 15 Menschen durch das Schloss geführt werden will, wird ebenfalls gebeten, sich an den Besucherservice zu wenden.