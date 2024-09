Rudern in Düsseldorf Wie die Ruder-Gesellschaft Benrath den Nachwuchs begeistert

„Rudern liegt im Trend – auch bei Jugendlichen“, bestätigt Valentin Martsch als Jugendsprecher der Ruder Gesellschaft Benrath. Rund 350 Mitglieder gehören aktuell dem Verein an. Anfängerkurse sind meist ausgebucht. Basketball, Laufen, Gymnastik, Fitness- und Krafttraining sowie Walken ergänzen das Sportangebot – und jede Menge Geselligkeit. Ruderreviere sind der Rhein, der Unterbacher und der Fühlinger See. Die RGB nimmt regelmäßig an Regatten teil – auch international, wie in London beim „Head of the River Race“ – und veranstaltet Wanderfahrten.