Neubauprojekt Benrather Schulen Baufortschritte am Gymnasium-Neubau

Dreieinhalb Monate ist es her, dass an der Benrodestraße das Richtfest des Neubaus für das Benrather Schloß-Gymnasium gefeiert wurde. Im April sah es dort noch sehr nach Baustelle aus. Wer nun aber am Baufeld vorbeischaut, wird sich wundern: Inzwischen ist auch schon die Fassadengestaltung mit dem grauen Klinkerstein gut zu erkennen. Und auch die Vierfachsporthalle ist in den vergangenen Monaten ordentlich in die Höhe geschossen, wie auch der Neubau für die Benrather Realschule, der den neuen Schulcampus auf diesem Areal komplettiert.