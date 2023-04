Protest in Düsseldorf-Benrath Radweg statt Parkplätze an der Schlossallee

Die Situation sei so desolat wie der Anblick des umgefallenen Straßenschilds, das am Benrather Schlossufer in der Pfütze liegt, sagt Volker Götz und zeigt in Richtung Rhein. Das Schild weist auf die Sperrung des viel befahrenen Rheinradwegs hin und weist eine Umleitung aus. Die aber empfinden Anwohner und Radler als Zumutung. Bei einer Protestkundgebung am Samstag war auch von einer „Unverschämtheit“ der zuständigen Behörden die Rede.