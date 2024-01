Prinzenpaar-Empfang in Düsseldorf-Benrath Jecker Gipfel bei den Schlossnarren

Warm und wetterunabhängig feierten die Tollitäten im schön dekorierten Saal. Sie kamen samt Gefolge der Einladung von Schlossgraf Christian und Schlossgräfin Hope nach. „Ich finde es sehr schön, dass so viele verschiedene Prinzenpaare hier bei uns vorbeikommen“, sagte sie. Ihr gefiel gut, die Vereine und deren Mitglieder so unkompliziert näher kennenzulernen. Schlossgraf Christian lobte: „Es ist toll, wie viele Mitglieder mitgeholfen haben, den Saal so zu dekorieren.“ Dass auch die junge Tanzgarde der „Schlosssternchen“ den ganzen Tag mitfeiern konnte, war ebenfalls ein Highlight. Sofia von der Kindertanzgarde war sehr gespannt: „Es sind viele Zuschauer da und die sind dann immer ganz begeistert.“