Grundstück des ehemaligen Benrather Hallenbades : Preisgericht findet Sieger für Bebauung an der Regerstraße

(RP) Für das Projekt „Quartier Regerstraße“ wurde im Rahmen eines kooperativen Wettbewerbsverfahrens der Siegerentwurf ausgewählt. Das Preisgericht kürte nach intensiver Diskussion den Entwurf des Büros Wienstroer Architekten und Stadtplaner in Zusammenarbeit mit Bruun & Möllers Landschaftsarchitektur zum Wettbewerbssieger, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Auf der Fläche des ehemaligen Hallenbades soll ein „Wohnprojekt in Kombination mit der Ausgestaltung von entsprechend hochwertigen Grün- und Freiflächen entstehen“, heißt es in der Mitteilung. Dabei sollen sowohl das städtische Umfeld wie auch die Baum- und Gehölzstrukturen berücksichtigt und in die Planung integriert werden.

Um den Qualitätsanforderungen gerecht zu werden, hatte die Rheinwohnungsbau als Ausloberin des Verfahrens – in Zusammenarbeit mit der Landeshauptstadt – den Wettbewerb ausgeschrieben. Dabei sollten die Belange der umliegenden Nachbarschaft berücksichtigt werden, die im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung Ende September geäußert wurden. Eine Bürgerinitiative war an der Preisgerichtssitzung mit einem Vertreter beratend beteiligt.

„Der Entwurf hat eine hohe Qualität, weil er eine Antwort auf die Lärmbelastung findet. Die Baukörper ermöglichen durchgrünte Freiräume, in die der vorhandene wertvolle Baumbestand geschickt eingebunden wird. So kann qualitätsvolles Wohnen gelingen“, erläutert Reinhard Zingler, Vorsitzender des Preisgerichts, die Vorzüge des Siegerentwurfs. Auch Cornelia Zuschke ist mit dem Ergebnis des Verfahrens zufrieden: „Es zeigt sich wieder, dass man durch qualitätssichernde Verfahren Hand in Hand mit allen Beteiligten auch bei komplexen Aufgabenstellungen zu verträglichen Lösungen kommt“, sagt die Planungsdezernentin, die die Stadt im Preisgericht bei der Ermittlung des besten Entwurfs vertreten hat. Thomas Hummelsbeck, Geschäftsführer und Vorsitzender der Rheinwohnungsbau, freut sich auf die Entwicklung des Projektes: „Das ist ein gutes Ergebnis.“ In der weiteren Ausarbeitung müsse es dann aber noch mehr Identität für diesen besonderen Standort geben.“