Kulinarische Veranstaltung in Düsseldorf Es geht um die Kartoffel – neues Forschungsprojekt des Polnischen Instituts

Diese verschiedenen Vorträge werden dann mit Verköstigungen kombiniert. So etwa zum Thema „Wurzel- und Knollengemüse in kulinarischen Rezepten des Mittelalters und der Frühneuzeit“, bei dem es in Sahne gekochte Mairübchen geben wird. Ein weiterer Vortrag beschäftigt sich dagegen mit der Kartoffel in der österreichischen Küche, anschließend werden Kartoffelsalate in zweierlei Ausführung verköstigt – mit und ohne Zucker. Neben diesen zwei Kurzvorträgen wird es noch vier weitere geben, die sich allesamt rund um die Kartoffel und ihre Historie im deutsch- und polnischsprachigen Raum drehen werden.