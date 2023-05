Wegesperrung am Rheinufer in Düsseldorf-Benrath Politik will Änderungen an Baustelle Schönen Aussicht

Beschlossen wurden: Die Einrichtung eines absoluten Halteverbots an allen Wochentagen tagsüber auf dem rechten Fahrstreifen der Südseite der Benrather Schloßallee zwischen Schöne Aussicht und Pigageallee (Gegenstimmen Grüne, FDP, AfD); die Aufhebung der Benutzungspflicht des Radwegs auf der Nordseite der Benrather Schloßallee zwischen Kappeler Straße und Schöne Aussicht. (Gegenstimme 1x Grüne, AfD), die Sicherstellung des Fußgängerweges parallel zum gesperrten Radweg ausschließlich für Fußgänger. (Gegenstimme AfD). In der Innenkurve in Fahrtrichtung Holthausen soll der Verkehr so weit wie möglich auf den Schienen zu führen, wodurch Abstellmöglichkeiten für 25 Pkw ausgewiesen werden könnten. (Gegenstimme AfD) und Prüfung, ob die Signalanlage östlich der Haltestelle „Schöne Aussicht“ so erweitert werden kann, dass die südliche Haltelinie vor die Einmündung der Straße „Benrather Schloßufer“ (Sackgasse) zurückverlegt werden kann (Gegenstimme FDP, AfD).