Benrather Sportverein Große Platznot an der Bezirkssportanlage

Fußball ist Aylines große Leidenschaft. Und aus diesem Grund kickt die Elfjährige im Team der D-Juniorinnen beim VfL Benrath – bevorzugt in der Offensive. Mama Sahra ist stolz auf ihre sportbegeisterte Tochter. „Ayline fühlt sich in ihrer Mannschaft pudelwohl“, freut sich die Fußballmutter. Eine weite Anreise aus Jüchen zweimal wöchentlich nach Düsseldorf zum Training und am Wochenende zu den Spielen nimmt sie dafür in Kauf. Für sie sei der VfL Benrath schließlich „der beste Verein“, wie sie spontan behauptet.