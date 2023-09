Neues Hallenbad im Düsseldorfer Süden Das neue Badehaus hat schon viele Fans

Und auch Badegäste mit körperlichen Einschränkungen finden im Badehaus Benrath eine geeignete Gelegenheit zum „Schwimmen am Schloss“. Der Service für behinderte Menschen beginnt bereits unmittelbar vor dem Eingang, wo drei Behindertenparkplätze ausgewiesen sind. „Der Zugang zum Gebäude und zu sämtlichen Badebereichen ist barrierefrei“, sagt Betriebsleiterin Dagmar Ringes-Faßbender. Der Gymnastikraum im Obergeschoss ist über einen Aufzug zu erreichen. Wer auf einen Rollator oder Rollstuhl angewiesen ist, kann seine eigenen Gehhilfen durch spezielle Baderollatoren und -rollstühle für den Nassbereich tauschen. Dies geschieht in den beiden speziell für Behinderte ausgestattete Umkleidekabinen, die entsprechend geräumig sind und über eine behindertengerechte Dusche und WC verfügen. Zum Duschen und Waschen gibt es in den beiden Umkleidekabinen entweder einen Duschlifter als Hilfe oder eine höhenverstellbare Liege. Auch für den Einstieg in das Schwimmerbecken steht ein Lifter bereit.