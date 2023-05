Eröffnung im Düsseldorfer Süden Die Sonne heizt das Benrather Freibad

Das gänzlich Neue am gesamten Bad sieht man indes nicht. Es ist die Technik. Auf dem Hallenbad-Dach sind 600 Quadratmeter, auf dem Freibad-Dach 340 Quadratmeter Solarabsorber sowie Photovoltaik-Anlagen installiert. Der Strom treibt verschiedene Geräte an – von den Pumpen bis hin zu den Fritteusen im Kiosk. Und mit der Solarthermie lässt sich zunächst das Wasser im Kleinkind-Becken auf rund 30 Grad erwärmen. Ist der Wert erreicht, dann wird auch das große Becken weiter beheizt. Das allerdings verliert nachts wieder ordentlich an Wärme. Gleichwohl braucht das Freibad an sonnigen Tagen keine zusätzliche Energie von außen mehr. Das Hallenbad kann allerdings so nicht betrieben werden. Es ist wie das Freibad ans Fernwärmenest angeschlossen.