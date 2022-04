Neues Eltern-Kind-Café in Düsseldorf-Benrath : Ein Spielparadies für den Nachwuchs

Neues Eltern-Kind-Café in Düsseldorf-Benrath

Düsseldorf An der Börchemstraße in Benrath hat das Eltern-Kind-Café Chiquito mit großem Spielbereich eröffnet. Für beide Gruppe gibt es zwar getrennte Bereiche, aber aus dem Sitzbereich mit Kaffee und Waffeln lassen sich die Kleinen beim Spielen und Toben beobachten.

Dem guten Ratschlag „Mami, mach mal Pause!“ folgt Geraldine aus Benrath nur zu gern, wenn sie mit ihrem dreijährigen Töchterchen das Eltern-Kind-Café „Chiquito“ an der Börchemstraße besucht. Während sich die Kleine auf dem Indoor-Spielplatz im Bälle-Bad tummelt, sich am Kletterbogen reckt oder vor dem Puppenhaus in die Rolle einer fürsorglichen Puppenmama schlüpft, bleibt für die Mutter Zeit und Gelegenheit für eine kurze Entspannung vom täglichen Erziehungsstress.