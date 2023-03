Runder Tisch Immobilien für das Frühjahr geplant Neuer Vorstand bei Händlergemeinschaft AGB

Um zu sehen, ob und wie sich die Zahl der Kunden in den Stadtteilen durch Corona und die daraus resultierenden Geschäftsschließungen gewandelt haben, führt die IHK im April oder Mai dieses Jahres an den gleichen 17 Standorten wie zuletzt 2018 wieder ihre Passantenfrequenzzählung durch. Bis Mitte des Jahres sollen die Daten ausgewertet und auch den Händlergemeinschaften zur Verfügung gestellt werden. Auch in Benrath, das 2018 noch recht gut abschnitt, werden an zwei Tagen, wahrscheinlich wieder an einem Donnerstag und Samstag, die Menschen gezählt, die die Fußgängerzone besuchen. Allerdings, so Schulte, sei das auch immer eine Momentaufnahme, da die Zahl auch vom Wetter abhänge: Regnet es in Strömen, bleiben die Leute zu Hause, ist es warm und scheint die Sonne, strömen sie ins Viertel.