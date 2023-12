Einkaufswelt in Düsseldorf Neuer Laden in Benrath mit Fanartikeln in Rot-Weiß

Der Düsseldorfer Laden „Fanshop Bezirk 9“, der im Stadtsüden Marketing-Produkte rund um die Themen Landeshauptstadt Düsseldorf und ihre Fortuna vertreibt, ist umgezogen. Inhaber Thorsten Hüttner hat sein Sport- und Fanartikelgeschäft vom ehemaligen Standort im Geschäftszentrum an der Hasselsstraße in das Ladenlokal nach Benrath in die Görresstraße 5 verlegt, wo vormals ein Lego-Store und anschließend ein Obst- und Gemüseladen untergebracht waren. „In der zentraleren Lage und mit Nähe zum Schloss ist mehr Laufkundschaft zu erwarten“, begründet Hüttner den „Tapetenwechsel“ und hofft zukünftig auch auf eine touristische Nachfrage. Auf 150 Quadratmetern Verkaufsfläche bietet Bezirk 9 jetzt in der Fußgängerzone in Blickweite zum Marktplatz seine breite Angebotspalette lokal geprägter Fanartikel an.