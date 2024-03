Kommen und Gehen Kaffee aus Meisterhand im Benrather La Corte

Das Hofcafé „La Corte“ ist nach einem Inhaberwechsel wieder geöffnet und bietet seinen Gästen wieder leckere Frühstücksmenüs sowie Kuchen- und Kaffeegenuss in gewohnt gemütlicher Atmosphäre. Dita und Zeljko Ilic haben als Ehepaar die „versteckte“ Espressobar in einem Innenhof an der Cäcilienstraße in Nachfolge der langjährigen Besitzerin Heide Steven übernommen und wollen die Benrather Kundschaft auch künftig mit bewährter La Corte-Qualität verwöhnen.