BENRATH Neue Ruderkurse für Jugendliche und Erwachsene

Voraussetzung für eine Kursteilnahme ist ein Mindestalter von zwölf Jahren sowie das Schwimmabzeichen Bronze. „Gerade für Kinder und Jugendliche ist es wichtig, nach der Zeit der Pandemie wieder in ein sportliches Angebot eingebunden zu werden“, unterstreicht Susanne Hilger als Vorsitzende der RGB-Sportabteilung. Die Ruder-Gesellschaft versteht sich mit ihren rund 350 Mitgliedern als Breitensportverein. Schwerpunkt ist der Freizeitgedanke. Die Ruderflotte reicht vom Einer- bis zum Achterboot. Rennrudern in vereinseigenen Rennbooten ist in der Außenstelle auf dem Fühlinger See möglich. Auf das Erlernen der richtigen Rudertechnik legt die RGB großen Wert.