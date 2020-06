Neue Pizzeria in der Paulsmühle : Bio-Pizza nach Geheimrezept

Michael Köhler hat mit „DiPizza“ in der Paulsmühle eine Bio-Pizzeria eröffnet. Der 46-Jährige war zuvor Geschäftsführer bei „Hallo Pizza“ in Oberkassel. Seit 22 Jahren ist der Langenfelder im Pizza-Geschäft tätig.

In der Paulsmühle hat Gastronomie-Experte Michael Köhler mit „DiPizza“ an der Telleringstraße 22 eine Pizzeria eröffnet – und hinter seiner Geschäftsidee steht ein ganz besonderes Konzept. „100 Prozent Bio“ verspricht Köhler seinen Kunden und serviert Pizza, Pasta und Salate nach italienischer Art in ökologischer Qualität. „Wir achten beim Einkauf aller Zutaten konsequent auf das Bio-Siegel“, betont der gelernte Fachmann für Systemgastronomie, der sich aus Überzeugung als Pionier für Pizza in Bio-Qualität versteht.