Fotoausstellung im Benrather Gartenkunstmuseum : Die Schönheit des Vergänglichen

Heute Abend wird im Gartenkunstmuseum die Ausstellung „Flores del mal“ eröffnet. Sie zeigt Fotografien des argentinischen Künstlers Fabio Borquez, der Models mit Blumen gekonnt in Szene setzt.

Bis zum 5. Januar zeigt das Gartenkunstmuseum im Benrather Schloss die Foto-Ausstellung, die als Hommage an Baudelaire den gleichen Namen trägt, „Flores del Mal“ (Die Blumen des Bösen). Wer sich selber ein Bild machen will, ist zur Ausstellungseröffnung heute Abend (19 bis 23 Uhr, Eintritt frei) im Ostflügel eingeladen.

Mit der Erstausgabe seines Gedichtbandes fand sich Baudelaire wegen Verletzung der öffentlichen Moral vor Gericht wieder. Und auch das, was Fabio Borquez auf den Fotochip bannte, hätte zur damaligen Zeit wohl einen handfesten Skandal ausgelöst. Denn damit in Anlehnung an Baudelaire die Menschen auf den Portraits auch die Themen dunkle Verlockung und Vergänglichkeit der Natur widerspiegeln ist viel nackte Haut zu sehen. Doch der Fokus beim Betrachten der Motive liegt auf der Symbiose, die die Models mit dem Blumenschmuck eingehen. Den steuerte die Neusser Floristin Nina Bender bei. Und was sich hier so unspektakulär liest, ist in Wirklichkeit eine sinnliche Reise für die Augen.