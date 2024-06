Am Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium Mit Gesang neue Sporthalle gefeiert

Den Schülern des Annette-Gymnasiums wird es letztlich egal sein, ob es eine goldige Nachricht aus Stuttgart geben wird. Auch ohne eine offizielle Gold-Medaille ist die neue Sporthalle ein Quantensprung im Vergleich zu den alten Einfachsporthallen, in denen die Schüler bislang Sport trieben. Und auch längere Fußwege zur Sporthalle an der Koblenzer Straße, die das Annette auch mal nutzen konnte, gehören nun endlich der Vergangenheit an. Mit der Inbetriebnahme der Sporthalle sind nun auch alle Baumaßnahmen an dem Benrather Gymnasium abgeschlossen. Die Schule wurde vor einigen Jahren im Bestand saniert und erweitert.