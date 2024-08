Schützenverein St. Cäcilia Benrath Die Mopped-Schützen feiern fürs Regenbogenland

Raimund Schmitt versucht währenddessen mit Reiki-Anwendungen und Shiatsu auf dem Schützenplatz Spenden für das Regenbogenland zu generieren. „Da weiß ich wenigstens, dass meine Einnahmen zu hundert Prozent an das Regenbogenland gehen. Es ist einfach wichtig, für andere da zu sein.“ Gegen 15 Uhr trafen die Korso-Fahrenden wieder in Benrath ein, bei Livemusik, Getränken und Gegrilltem wurden noch die Tombola-Preise ausgelost. Neben Bade-Enten, Umhängetaschen, Warnwesten und Gutscheinen für Eisdiele, Fahrschule und Co. war ein Motorradhelm von RuRoc im Wert von rund 400 Euro gestiftet worden. Alle Einnahmen des Events gehen komplett an das Regenbogenland. Die Übergabe erfolgt traditionsgemäß auf der Benrather Prummekirmes im September.