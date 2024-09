Was drückt im Stadtteil? Mobile Redaktion kommt nach Benrath

Als die Stadttochter Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz (IDR) den Planungsworkshop für die Überbauung des Schulzentrums an der Hospitalstraße/Wimpfener Straße mit einer Öffentlichkeitsbeteiligung startete, war vor Ort zu hören, dass man dafür sorgen solle, dass das Viertel durchmischt werde, heißt, nicht 100 Prozent Sozialwohnungen. Damit bloß kein Ghetto mitten im Herzen des Stadtteils entstehe. Manch Benrather schaut vielleicht mit Sorge zur Hochhaussiedlung in Hassels-Nord. Weiterer Wohnraum bedeutet aber immer auch einen Zuwachs an Verkehr. Dabei sind viele Straßen, wie in der Paulsmühle, nicht im Hinblick auf eine mögliche Wohnraumverdichtung gebaut worden. Und an manchen Stellen hakt es auch beim Radverkehr. So fehlt seit Jahren etwa ein vernünftiger Radweg entlang des Schlosses.