Bahnhof in Benrath wird RRX-Haltepunkt Mitglied des Jugendrates wünscht sich einen schöneren Bahnhof

Darauf will Jugendratsmitglied Ella Gottschling nicht warten. Für die jüngste Sitzung des Jugendrates stellte sie einen Antrag zur „Modernisierung des Bahnhofs in Benrath“. So soll die Verwaltung sich um eine grundlegende Modernisierung des Bahnhofs kümmern und dabei die „Lebensqualität des Bahnhofs dem des Stadtviertels anpassen und dabei für mehr Sicherheit, besonders bei Nacht, sorgen“. Der aktuelle Zustand sei in vielerlei Hinsicht „suboptimal und berge Sicherheitsrisiken für die Fahrgäste. Unzureichende Beleuchtung, unübersichtliche Wegeführung und veraltete Sicherheitseinrichtungen erhöhen das Risiko von Unfällen und Vorfällen.“