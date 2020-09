Herbstferienprogramm in den Benrather Museen : Mit Legosteinen das Benrather Schloss nachbauen

Herbstferienprogramm in den Benrather Museen

Benrath Es gibt ein Herbstferienprogramm in den Museen.

(RP) Die am 12. Oktober beginnenden Herbstferien halten auf Schloss Benrath mit seinen drei Museen auch in diesem Jahr wieder viele Mitmach-Angebote für Kinder bereit. Egal ob diese gerne Bauwerke aus Legosteinen erschaffen, ihre Lieblingstiere modellieren und dabei tolle Kunstwerke kreieren oder ihren Spürsinn und ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen möchten – hier ist für alle Kinder etwas dabei. In der Museumswerkstatt gibt es die Naturspiele, dabei können Kinder ab sieben Jahren forschen, spielen und rätseln. Welches Tier hat immer einen Spiegel mit dabei? Und wer ist zum Vogel des Jahres gekürt worden?