Weihnachts-Wunderwelt Lichterschau im Benrather Schlosspark startet

Am Freitag startet die Weihnachts-Wunderwelt im Benrather Schlosspark. Um 17 Uhr werden das erste Mal alle Lichtschalter für Tausende LED-Lämpchen angeschaltet. Der 1,5 Kilometer lange Rundweg durch den Schlosspark geht an vielen stimmungsvollen Installationen vorbei. Diese fügen sich wunderbar in die Landschaft ein. Höhepunkt für viele ist bestimmt die „Christmas Cathedral“, die mit Tausenden LED-Lichtern für eine effektvolle und Instagram-taugliche Kulisse sorgt. Die Tour endet mit Blick auf die Seite des rot leuchtenden Corps de Logis. Davor leuchten Hunderte Kerzen – ein magischer Blick auf das Schloss. Die Lichterschau läuft bis einschließlich 1. Januar 2024, Tickets gibt es im Internet bei Eventim.