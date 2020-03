Verein hat Benrather Volkslauf wegen Corona abgesagt : Lauftreff-Süd plant eigene Gymnastikhalle

Rainer Wolf ist seit Herbst 2019 Vorsitzender des Vereins. Dieser will vom Viertelwachstum profitieren.

Rainer Wolf, Vorsitzender des Lauftreffs-Süd, ist zurzeit damit beschäftigt, den beliebten Benra­ther Volkslauf abzuwickeln. „Wir haben rund 500 Voranmeldungen, und ich erstatte gerade die Gebühren einzeln zurück“, erklärt der Wuppertaler seine diffizile Heimarbeit. Aber das ist nicht das Einzige, was die Absage für den Vorsitzenden zu einer bitteren Pille macht. Am 4. April war nämlich eine Premiere geplant, auf die sich Wolf besonders freute. „Wir haben zum ersten Mal beim Benrather Volkslauf zu einem Inklusionslauf eingeladen und dafür gab es schon rund 100 Anmeldungen“, sagt er.

Menschen mit Handicap sollten für eine eigene Strecke an den Start gehen, außerdem war ein integrierter Lauf mit behinderten und nichtbehinderten Läufern vorgesehen. Jetzt bleibt erst einmal nur die Hoffnung, die Aktion auf später verschieben zu können. „Eventuell am 15. August“, sinniert Wolf. Der Benrather Schlosslauf, zu dem alljährlich rund 2000 Läufer und noch einmal so viele Zuschauer kommen, ist auf den 7. Juni terminiert. Noch ist unklar, ob der stattfinden wird. Der normale Laufbetrieb im Verein steht ebenfalls still.